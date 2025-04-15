Путин обсудил с Правительством успехи лесопромышленного комплекса. Главное

Вклад Ленинградской области в развитие лесной промышленности сегодня обсуждали на совещании у президента. На северо-западе России запускают новые производства, и это отличная альтернатива ушедшим европейским компаниям.

Ведь теперь уже наши специалисты осваивают сложные технологии. И получается неплохо — в этом убедилась корреспондент «Известий» Ксения Солдатова.

Совещание с кабмином и главами ведомств по развитию лесной промышленности Владимир Путин начинает с текущих вопросов. Весна — это и сезонная стихия: в одних регионах паводки, в других — природные пожары.

«На сегодняшний день на территории Российской Федерации подтоплен один жилой дом, 88 приусадебных участков и 33 объекта транспортной инфраструктуры. Хочу отметить, что эти цифры существенно ниже показателей прошлого года. <…> Пожароопасный сезон уже открыт в 69 субъектах Российской Федерации. Всего с начала года, по данным „Авиалесоохраны“, на территории Российской Федерации зафиксировано более 680 очагов лесных пожаров на общей площади свыше 178 гектаров, что значительно превышает показатели прошлого года», — доложил глава МЧС Александр Куренков.

Путин подчеркнул, что важно своевременно реагировать на лесные пожары, чтобы не допустить тяжелых последствий и тем более значительного ущерба для людей.

«Здесь просто нужно постоянно держать руку на пульсе», — отметил российский лидер.

Для этого главу Минприроды Путин попросил наладить координацию между ведомствами и главами на местах.

К главе Минспорта у президента возникли вопросы. Например, по программе налоговых вычетов за занятия спортом, сдачу ГТО. Она действует уже больше трех лет, пользуются ей неактивно.

«Все организации и индивидуальные предприниматели должны быть внесены в перечень Минспорта. Что-то очень мало у нас организаций: где-то в районе четырех процентов от существующих, действующих в стране», — сказал Путин.

По словам Михаила Дегтярева, цифры растут, но медленно. И Минспорту нужно больше полномочий. Но президент обратил внимание, что система налоговых вычетов не до конца отлажена.

«Если люди все-таки что-то не понимают, не так, как нужно, оформляют бумаги либо вообще не оформляют — это все-таки говорит о том, что не люди виноваты в этом, а мы недорабатываем. Попросил вас все, о чем мы сейчас говорили, о чем сказал руководитель ОНФ, все-таки учли и соответствующие коррективы в работу ведомства внесли», — поручил Путин.

Когда заговорили об основной теме совещания — о развитии лесной промышленности, по видеосвязи подключились три региона, где сегодня запускают новые производства. Самую большую в мире линию по производству плит ДСП открыли в Калужской области. А в подмосковном Чехове — цех по выпуску упаковочных материалов. На этом заводе воспользовались уходом западного конкурента Tetra Pak. Производят аналоги, ничем не уступающие.

«Полиэтилен, который льется прям на машине, и крышка, и верх заливается на разливочной машине. Очень сложная технология. Мы ее изучили. Примерно 3,5 миллиона в месяц мы уже производим. В планах — 10 миллионов штук в месяц. Это примерно 90% всех заводов мы будем снабжать», — отметил управляющий директор компании «Молопак» Тимур Гущин.

Для предприятия это второй цех и самый крупный. Если в первом в год производят около 800 миллионов тонн упаковочных материалов, то с открытием этого смогут почти в два с половиной раза больше.

Третье производство запустили в Ленинградской области. Здесь выпускают импортозамещенные комплектующие для мебели, панели для отделки зданий, железнодорожных вагонов, кают кораблей. Благодаря санкциям здесь тоже перешли на отечественное сырье, даже химию. Но президента на открытии заинтересовало не только это.

— А уровень заработной платы? Сколько вам платят? — спросил Путин.

–Хватает, — ответила работница Михаэлла Щербина.

— Это коммерческая тайна или вы могли бы с нами поделиться этой информацией? — вновь поинтересовался президент.

— Средняя статистическая, — добавила она.

Отвечать пришлось руководителю. Средняя зарплата на предприятии 100 тысяч рублей. И в целом отрасль, несмотря на ограничения, показывает рост.

«Лесопромышленный комплекс достаточно успешно проводит политику импортозамещения. За последние 5 лет отечественная доля на внутреннем рынке увеличилась с 82 до 89%. <…> В частности, в прошлом году спрос на продукцию отрасли повысился на 22%», — доложил глава Минпромторга Антон Алиханов.

Совокупная прибыль предприятий за год выросла больше чем на треть. И это один из главных индикаторов, что санкции отрасль только подтолкнули к росту.