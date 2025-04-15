В России проснулись клещи
Искусаны уже более сотни человек.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
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Клещи атакуют жителей Красноярска и его пригородов. За несколько дней они покусали более ста человек.
Насекомые проснулись раньше обычного из-за теплой весны. Эпидемиологи предупреждают: клещи могут переносить до 10 разных вирусов. Единственный выход — соблюдать меры профилактики и внимательно осматривать тело после прогулок.
Клещи уже активизировались в 47-ми регионах. Хотя, как отмечают эксперты, обычно паразиты просыпаются лишь в конце мая-начале июня.
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