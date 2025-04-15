Между нами, девочками: Blue Origin отправила в космос полностью женский экипаж

Блеск и космос в одном флаконе! Экипаж гламурных амазонок, среди которых невеста миллиардера, певица и телеведущая, несколько часов назад вернулись на Землю после суборбитального полета. Зачем звездная компания отправилась так высоко, выяснил корреспондент «Известий» Павел Матвеев.

Это было красиво. Хотелось бы сказать «он сказал поехали, он взмахнул рукой», но соврали бы. Он ничего не говорил и никому не махал. В экипаже — она, она, она, она и она. Ни одного мужика.

Разговор этот, что называется, «между нами, девочками». Разошедшаяся по СМИ история про «первый в истории полностью женский экипаж» — ну подумаешь, забыли про Терешкову — с ней там что, мужчины за компанию летали?

То ли дело Лорен Санчес — невеста владельца аэрокосмической корпорации Blue Origin — Джеффа Безоса, который всю эту вечеринку и оплачивал. Ну вроде как «мы с девчонками на полчаса задержимся, кинь тысячу на карту», но на другом уровне. И подруг позволил позвать. Поп-звезду Кэти Перри, например.

Смотрите, вот это мое место — номер два. Там моя фамилия. Я, возможно, спою в невесомости. Хотелось бы спеть.

Спела или нет — после узнаем. Кэти давно мечтала отправиться куда-то туда. Клип на песню E. T. о полете в космос и встрече с инопланетянами вышел еще 15 лет назад. Но на то и мечты, чтобы работать, а не ждать, когда они сбудутся сами. Наработала же. Прилетев, целовала землю. Хэллоу, Кэти? Ты раньше ее не видела? Притащила в космос ромашку, зачем?

«Это обычные цветы, но они растут в любых условиях. Они проходят через цемент, они проходят через трещины, они проходят через стены. Они устойчивы. Они сильны. Они повсюду. Цветы для меня — это улыбка Бога», — заявила певица.

Ну то есть такое ми-ми-ми, что сил нет. Опра Уинфри рыдает. Чего же боле? А вот чего: Кардашьяны в сборе.

«Я даже не представляла, насколько это будет эмоционально! У меня мурашки по всему телу были до того, как капсула приземлилась», — поделилась эмоциями звезда реалити-шоу Хлое Кардашьян.

Конечно, все это пиар-акция, и в общем, не так важно, чья и ради кого. Похоже, посланные в небо волею судеб и денег приносят к нам сюда что-то важное.

«Когда ты поднимаешься туда, там странная тишина. Там очень спокойно. Ты смотришь вниз на планету и думаешь, что это то, откуда мы пришли, и для меня это напоминание о том, что мы должны делать больше, быть лучше», — заявила телеведущая CBS Гейл Кинг.

Наверное, было бы чертовски здорово, если мы вспоминали об этом и на Земле тоже.