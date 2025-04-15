У фанатов много вопросов: кто сыграет в новом сериале о Гарри Поттере

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На роль Снейпа в новом сериале о Гарри Поттере от HBO взяли темнокожего актера

Фото, видео: 5-tv.ru

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Когда ждать выхода первых серий?

В HBO официально представили актеров из нового сериала по Гарри Поттеру. И больше всего вопросов у фанатов к кандидату на роль Северуса Снейпа.

Волшебника, у которого по книге бледная кожа, будет играть темнокожий актер Паапа Эссьеду. А полувеликана Хагрида вообще сыграет комик Ник Фрост, который ростом 1,7 метра.

К прочим кандидатам у фанатов претензий меньше: все сходятся на том, что надо посмотреть, как они справятся со своими ролями. Правда, сделать это получится не скоро - съемки стартуют только летом, а первые серии HBO покажет не раньше 2026 года.

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