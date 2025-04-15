Ядовитый смог: Читу заволокло дымом из-за лесного пожара

Едкий дым отравляет тысячи жителей Читы — город накрыл смог от лесного пожара. Люди пожаловались на запах гари и почти нулевую видимость на дорогах.

На территории Забайкалья пламя выжгло уже более трехсот гектаров леса. С огнем борются около тысячи спасателей и 125 единиц техники. Угрозы жилым домам и инфраструктуре пока нет.

Всего в Забайкальском крае действуют порядка 46 лесных пожаров. На тушение брошены дополнительные силы, в том числе из соседней Якутии.

А на юге Красноярского края лесной пожар уничтожил базу отдыха. Огонь бушевал в окрестностях Минусинска. Из всех строений комплекса пожарным удалось отстоять только одно. Погибших и пострадавших нет.