В Москве задержали экс-министра образования Пензенской области Комарова

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Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 61 0

Его обвиняют в покровительстве за денежное вознаграждение.

В Москве задержали экс-министра образования Пензенской области Алексея Комарова

Фото: Министерство образования Пензенской области

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В Москве задержали бывшего министра образования Пензенской области Алексея Комарова. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По версии следствия, Комаров продвигал коммерческие интересы в обмен на откаты. Речь идет о злоупотреблении служебным положением и ущербе на сумму около 16 миллионов рублей. Задержание провели сотрудники УФСБ по Пензенской области. Сейчас бывшего чиновника этапируют в Пензу.

На момент ареста Комаров занимал пост советника губернатора, но продержался на нем всего две недели — вскоре последовало увольнение. До этого он руководил региональным минобразом с ноября 2021 года, сменив Александра Воронкова. В декабре 2023-го Комаров внезапно ушел с должности. Официально — по собственному желанию и ради новой работы.

Сейчас в отношении экс-министра возбуждено уголовное дело. Подробности пока не раскрываются, но по данным СМИ, махинации касались распределения госконтрактов в сфере образования.

Ранее 5-tv.ru писал, что сотрудники ФСБ задержали экс-чиновника Росморречфлота.

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