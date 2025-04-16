МВД поможет получить российское гражданство немцу после его разговора с Путиным

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 41 0

Мужчина проживает во Владимирской области.

МВД поможет получить гражданство пообщавшемуся с Путиным немцу

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Гражданину Германии Максиму Житникову, который переехал в Россию, в МВД РФ помогут оформить российский паспорт. Об этом стало известно из сообщения официального представителя ведомства Ирины Волк.

Накануне с мужчиной пообщался президент России Владимир Путин. Глава страны поговорил с собеседником по-немецки. Разговор состоялся в ходе заседания президиума Госсовета.

По словам Волк, Житников отмечал, что переселился на российскую территорию, поскольку в Европе его не устраивала пропаганда нетрадиционных ценностей. К тому же мужчина женат на гражданке России, с которой воспитывает двоих детей.

Сейчас гражданин Германии проживает и работает в поселке Доброград Владимирской области, но зарегистрирован он в Пермском крае. Уточняется, что представители органов правопорядка окажут всю необходимую помощь Житникову.

До этого Владимир Путин приветствовал переезд в Россию тех, кто разделяет ее ценности.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин пообщался на немецком языке с гражданином ФРГ, переехавшим в Россию. Лидер государства пообещал решить вопрос с гражданством мужчины.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
82.30
-0.47 93.68
-0.48
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

1:15
Улицы Махачкалы затопило после сильнейшего ливня
0:55
Бизнес-класс и номер люкс: Анна Асти выступит на свадьбе в Екатеринбурге
0:36
Долг по цене Maybach: как получить в кредит 10 миллионов рублей
0:19
МВД поможет получить российское гражданство немцу после его разговора с Путиным
0:01
«Будем вызывать полицию»: в квартиру сына Булановой пытались проникнуть
23:42
Как побороть весеннюю нехватку витаминов? Советы врача-эндокринолога

Сейчас читают

Горячая месть: в Уфе обиженная женщина подожгла авто и напала на жену владельца
«Жила ради него»: почему Цымбалюк-Романовская не родила от Джигарханяна
«Хорошо зарабатывал»: какое наследство оставил Паша Техник родным
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года
🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🌓Чем для Овнов опасно солнечное затмение 29 марта 2025
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп