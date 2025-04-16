Улицы Махачкалы затопило после сильнейшего ливня

Появились впечатляющие кадры из Махачкалы, которую сегодня затопило из-за сильнейшего ливня, прошедшего в регионе. Спасатели предупреждали о большом количестве осадков и о возможных последствиях, но многие местные жители решили, что МЧС просто перестраховывается. Поэтому сегодня в центре города утонули десятки машин, а люди были вынуждены форсировать в брод затопленные улицы.

«Дождь не прекращается уже целые сутки. Центр Махачкалы затоплен полностью. На некоторых улицах уровень воды достигает полуметра. Здесь сантиметров 40», — рассказал корреспондент «Известий» Даниял Исаев.

Месячная норма осадков выпала всего за одни сутки. И это была очень сложная проверка для махачкалинской канализации, которую она не прошла. Вода на некоторых улицах стоит до сих пор, а синоптики обещают, что ливни будут идти еще пару суток.

Бригады коммунальщиков сегодня трудятся с самого утра, но их просто не хватает. Тем более, что есть районы, где городская сточная система разрушена, в других местах забита мусором и грязью. А в целом подземные коммуникации требуют глобальной реконструкции.