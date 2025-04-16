Долг по цене Maybach: как получить в кредит 10 миллионов рублей

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 33 0

Для кредита в 10 млн рублей гражданин РФ должен зарабатывать около миллиона

Долг по цене Maybach: как получить в кредит 10 миллионов рублей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Ежемесячно банку придется отдавать чуть меньше полумиллиона.

Взять кредит в 10 миллионов рублей на три года по ставке 25% годовых получиться далеко не у каждого гражданина России. Об этом написали aif.ru.

Для того, что выплатить указанный заем, официальная зарплата должна составлять не менее 800 тысяч рублей ежемесячно. К таким подсчетам пришел заведующий кафедрой департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

По словам эксперта, при условии равных выплат каждый месяц необходимо будет отдавать по 400 тысяч рублей. К тому же для банков, по словам Цыганова, важно, чтобы выплаты были не более половины от ежемесячного заработка заемщика. Из этого следует, что минимальная заработная плата должна составлять 800 тысяч рублей и больше.

Для повышения вероятности одобрения кредита размер зарплаты должен быть приближен к миллиону рублей. Цыганов пояснил, что для финансовых организаций будет в разы лучше, если уровень расходов на обслуживание займа понизится до 30-40% от доходов человека, который берет кредит.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что семейная ипотека выходит на вторичный рынок в регионах.

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