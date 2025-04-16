Запах огурцов на Неве: в Северной столице стартовал сезон корюшки

Петербург сегодня заполнился запахом свежих огурцов. По всему городу начали продавать корюшку. Сезон стартовал несколько позже, чем ожидалось. Возможно, именно это и повлияло на цены. По идее, корюшка — достаточно дешевая рыба. Ее продают уже на 70 официальных точках. Стоимость стартует от 200 рублей за килограмм и доходит до тысячи. Торговцы объясняют это размером рыбы, местом вылова, свежестью. Но по большому счету, все это маркетинговые уловки.

«Первым делом надо смотреть на цвет. Чем темнее рыба, тем она моложе. Еще один признак: нужно заглядывать корюшке в глаза. Светлые глаза — признак хорошей свежей рыбки», — рассказал корреспондент «Известий» Родион Северьянов.

Ожидается, что в этом году спрос на корюшку будет высокий, ведь в городе уже потеплело, и поехали туристы. А купить рыбу свежего улова можно будет до 30 мая.