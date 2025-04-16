Выборов не будет: Киев настаивает на продлении военного положения в стране

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Верховная рада Украины рассмотрит закон о продлении военного положения

Фото, видео: www.globallookpress.com/ President Of Ukraine; 5-tv.ru

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Противников данной инициативы публично обвиняют в работе на Россию.

Военное положение и мобилизацию на Украине могут продлить еще на 90 дней. Закон об этом в очередной раз рассмотрит Верховная рада по предложению президент Украины Владимира Зеленского.

Фактически, так Киев отверг все призывы провести выборы в стране. Режим Зеленского уже почти год держится на военном положении, ведь еще в мае 2024 года полномочия его главы истекли.

Но, похоже, некоторые депутаты Рады собираются выступить против закона. Им начали угрожать. Спикер парламента Руслан Стефанчук объявил, что все, кто не проголосует за продление военного положения, — предатели и агенты России.

В то же время в СМИ указывают, что этот закон может навредить переговорам с Вашингтоном. Ведь ранее новые власти США во главе с президентом Дональдом Трампом неоднократно призывали к выборам на Украине.

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