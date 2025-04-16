Простудился или напился? Какие лекарства нельзя принимать водителям

Теперь водителям нужно внимательнее относится к лекарствам, которые они принимают. Ведь теперь даже обычная таблетка от головы может стоить автолюбителю прав.

Все дело в решение Верховного суда, который пришел к выводу, что прием препаратов с наркотическими или психотропными веществами является основанием для лишения водительского удостоверения. Но как отличить опасные лекарства? Корреспондент «Известий» Денис Кулага разбирался в проблеме.

Даже если вы легко простудились, а противовирусное придало сил, стоит трижды подумать, как добраться на работу — на такси, общественным транспортом или все-таки за рулем. Последний вариант может обернуться судом и лишением прав. У Минздрава — целый список препаратов, после приема которых не рекомендуется управлять транспортным средством. Среди прочего — «Терафлю», «Фервекс», «Антигриппин», «Нурофен», «Кетанов», «Спазмалгон» и даже «Супрастин». Но этот перечень — лишь для информации, законом он не является. И в суде, к сожалению, трудно будет доказать, что вы просто лечились от простуды, а не наркоман. Так, например, случилось с Евгенией Спасской.

«Я иду на лишение прав за употребление наркотиков. Где я? Где наркотики? Понимаете, для меня это тогда были параллельные вселенные. Я, значит, вышла из больницы, у меня жизнь наладилась, я купила новую машину, у меня — планы, дети, отдых… И тут раз — и лишение», — рассказывает Евгения.

А все потому, что женщине в больнице забыли сказать, что введенные ей препараты категорически несовместимы с вождением. Впрочем, и на упаковках большинства лекарств об этом нет ни слова. Выходит своеобразная рулетка: выпил по привычке обезболивающее, сел за руль. А там как повезет. Если попадется дотошный инспектор, то даже простым лишением прав может не обойтись.

«И в последующем такой гражданин становится на учет в наркологический кабинет в психоневрологический диспансер», — объясняет юрист Юлия Казанцева.

Дело в том, что не все опасные для автомобилистов препараты внесены в список запрещенных к употреблению за рулем. Из-за бюрократической недоработки часть лекарств оказались в категории спорных. И это приводит к расхождениям в судебных делах. А главное — здесь, как с алкоголем в крови, не бывает минимально допустимого значения.

«Любое, даже минимальное содержание наркотических анальгетиков или обезболивающих либо других психоактивных веществ в лекарственных препаратах категорически запрещает управлять транспортным средством», — рассказал психиатр-нарколог Алексей Казанцев.

Вот еще пример: водителя на год отстранили от езды, как он сам говорит, из-за выпитого жаропонижающего. Согласно делу, инспектор смог на месте выявить признаки наркотического опьянения, а уже экспертиза показала содержание запрещенных веществ в крови. Вердикт строг: лишение прав. Обжаловать его в большинстве случаев невозможно.

Теоретически каждый водитель перед тем, как сесть за руль, мог бы самостоятельно проходить экспресс-тест на наличие запрещенных веществ в крови, но и тесты не всегда дают точный результат. Врачи говорят, что таким образом чиновники в очередной раз снимают с себя ответственность и перекладывают ее на плечи граждан.

«Необязательно человека подвергать репрессиям и лишать возможности водить, потому что, как правило, это на скорость реакции не влияет. Иначе нам вообще надо все отменять — противоаллергические, обезболивающие, противовоспалительные дают ложные реакции на все стимуляторы. Это такая мешанина получится, такое усложнение жизни всем», — считает нарколог Василий Шуров.

В любом случае, если анализ выявил наличие запрещенных лекарств, а вы уверены, что не находились в состоянии опьянения, можно попробовать отстоять свои права. Ведь факт выявления препарата при тестировании еще не доказывает само опьянение. В заключении медицинских анализов должна быть не просто указана концентрация тех или иных веществ, а четко прописано: установлено состояние опьянения. А это может быть установлено при наличии не менее трех клинических признаков. Например, несвязная речь, нарушение координации и неестественный цвет кожи.