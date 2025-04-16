США снизили государственный долг Украины в три раза

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Но лидер киевского режима Владимир Зеленский все еще отказывается признавать военную помощь обязательством.

Фото, видео: Елагин Сергей/ТАСС; 5-tv.ru

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США снизили долг Украины в три раза, сообщает Bloomberg. Сумма теперь составляет 100 миллиардов. По данным агентства, Вашингтон смягчит требования в рамках заключения сделки по редкоземельным металлам.

Новые условия контракта дадут США первостепенное право на прибыль от украинских инвестиционных проектов. Однако вкладываться в них Штаты не собираются.

Предполагается, что средства будут поступать в специальный фонд восстановления под контролем Америки. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что стороны очень близки к соглашению.

Сделка может быть заключена уже на этой неделе. Однако Киев все еще требует более выгодных условий. Президент Украины Владимир Зеленский отказывается признавать военную помощь США — долгом.

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