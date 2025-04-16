Один светофор? Огромная пробка образовалась на трассе М-5 «Урал»
Многокилометровая пробка возникла на трассе М5 в Челябинской области
Фото, видео: © РИА Новости/Денис Абрамов; 5-tv.ru
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Причина — дорожные работы
Из-за рекордной пробки парализована часть федеральной трассы М-5 «Урал». В Челябинской области застряли сотни легковушек, пассажирских автобусов и большегрузов. По словам водителей, затор уже растянулся на 100 километров.
На дороге — ремонт. Некоторые стоят уже сутки. У них заканчивается топливо.
На этом участке организовали реверсивное движение. Однако очевидцы говорят, что на светофоре проскочить успевают лишь несколько машин.
Водители помогают друг другу — делятся едой, водой и топливом. И, как сообщается, ограничения на федеральной дороге М-5 ориентировочно продлятся до 1 мая.
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