«Атоммаш» отправил новые парогенераторы на Балаковскую АЭС

Масштабная модернизация начинается на Балаковской АЭС под Саратовом. На одном из энергоблоков заменят сразу два парогенератора. Сегодня их отправили с завода-изготовителя — ростовского предприятия «Атоммаш».

Эти аппараты нужны для производства пара и превращения тепловой энергии в электрическую. Обновление позволит продлить работу одной из крупнейших в нашей стране АЭС. Энергоблок, где проходит модернизация, построили ещё в конце 80-х. А работать он будет до середины нынешнего столетия.