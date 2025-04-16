Голос легенд: умер актер дубляжа Владимир Герасимов

Ему было 74 года.

Актер и режиссер дубляжа Владимир Герасимов умер в возрасте 74 лет. О его смерти сообщило объединение «Русский дубляж» в своем Telegram-канале.

Причины смерти не уточняются.

Среди работ Герасимова — более 330 фильмов. . Он озвучивал Брюса Уиллиса в «Неудержимых» и «РЭД 2», Джона Траволту в «Из Парижа с любовью», Тайвина Ланнистера в «Игре престолов» и Джона Винчестера из «Сверхъестественного». А для целого поколения его голос — это дядя Стэн из «Гравити Фолз».

Под сообщениями о его смерти — десятки подобных комментариев:

«Спасибо за детство»,

«Легенда».

Владимир Герасимов родился в Москве 31 августа 1950 года. Окончил Щукинское училище, начинал как киноактер. Его заметили после роли в военной драме «Освобождение: Битва за Берлин». Потом были «Аты-баты, шли солдаты» и «Последнее лето детства». На экране он часто играл военных и милиционеров — людей в форме.

В 2000-х он вернулся к съемкам в сериалах, но главным делом всей жизни осталась озвучка. Его голос знал каждый, даже если не знал его имени.

Ранее 5-tv.ru писал, что умерла старейшая актриса театра «Ленком» Нина Горшкова.