Ядерный риск: эксперты МАГАТЭ обеспокоены взрывами вблизи Запорожской АЭС
Эксперты МАГАТЭ фиксируют ежедневные обстрелы вблизи Запорожской АЭС
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм; 5-tv.ru
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Миссия регулярно фиксирует активность украинских дронов рядом с объектом.
Как сообщают в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ), ситуация вокруг Запорожской АЭС остается нестабильной.
За последнюю неделю, согласно отчету, взрывы вблизи электростанции были слышны почти ежедневно. А всего в паре километров от объекта были обнаружены украинские беспилотники.
Обходы по территории делегация МАГАТЭ проводит регулярно, в том числе в залах реакторных блоков. Параллельно группа Агентства работает и на Чернобыльской АЭС. По последним данным, уровень радиации оставался нормальным для этой местности.
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