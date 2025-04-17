Ядерный риск: эксперты МАГАТЭ обеспокоены взрывами вблизи Запорожской АЭС

Миссия регулярно фиксирует активность украинских дронов рядом с объектом.

Как сообщают в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ), ситуация вокруг Запорожской АЭС остается нестабильной.

За последнюю неделю, согласно отчету, взрывы вблизи электростанции были слышны почти ежедневно. А всего в паре километров от объекта были обнаружены украинские беспилотники.

Обходы по территории делегация МАГАТЭ проводит регулярно, в том числе в залах реакторных блоков. Параллельно группа Агентства работает и на Чернобыльской АЭС. По последним данным, уровень радиации оставался нормальным для этой местности.