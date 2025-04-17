Мужчина открыл стрельбу у детской площадки в Чите

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Айшат Татаева
Айшат Татаева Эксклюзив 37 0

Подробности произошедшего устанавливаются.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Мужчина открыл стрельбу у детской площадки в Чите. Кадры с места событий появились в распоряжении 5-tv.ru.

Инцидент произошел в жилом комплексе «Солнечный город». На видео заметно, как злоумышленник подошел к играющим  на площадке детям и заговорил с ними. В дальнейшем, когда дети разошлись, мужчина покинул территорию и выстрелил в воздух. Есть вероятность, что из пистолета.

Подробности произошедшего устанавливаются. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов возбудили после стрельбы в Мурманске. Об этом сообщили в СК.

В ходе штурма крыши стрелявший обезврежен. Его мотивы и личность устанавливаются, сообщили в МВД. Пострадавших нет. На месте обнаружены и изъяты две единицы огнестрельного оружия. 

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