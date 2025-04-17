Столичных предпринимателей пригласили принять участие в проекте «Лето в Москве»

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 17 0

Участники масштабного столичного проекта смогут не только привлечь новых клиентов, но и заручиться финансовой поддержкой города для развития бизнеса.

Столичных предпринимателей пригласили принять участие в проекте «Лето в Москве»

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

В преддверии начала нового сезона проекта «Лето в Москве» в столице состоялась встреча Правительства Москвы и представителей бизнеса. Предпринимателям рассказали, какие возможности для них откроются летом 2025 года.

Участники встречи — свыше 50 бизнесменов из различных сфер деятельности: крупных ИТ-компаний, банков, общественного питания, образования и творчества, спорта, сферы услуг и других.

«В прошлом году в рамках проекта прошла 131 тысяча мероприятий, их посетили более 38 миллионов москвичей и туристов. Мы видим интерес как горожан, так и бизнеса к проекту „Лето в Москве“. Для предпринимателей участие в нем — возможность широко заявить о себе, интегрироваться в места притяжения горожан и туристов. Со своей стороны мы готовы оказать всю необходимую поддержку — например, эксперты оргкомитета проекта проконсультируют и предложат идеи компаниям, которые хотят участвовать, но не имеют готовых решений», — рассказал первый заместитель руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы, председатель Комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов.

Новый сезон проекта «Лето в Москве» начнется 1 июня и продлится все лето. Участие предпринимателей в проекте — это возможность стать частью самых популярных городских фестивалей. Компании смогут не только привлечь новых клиентов и повысить узнаваемость своего бренда, но и заручиться финансовой поддержкой города для развития бизнеса, например принять участие в конкурсе на сезонное оформление фасадов и витрин.

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