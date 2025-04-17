Умер актер из «Первого отдела» Денис Верягин

Актер и певец Денис Верягин скончался в 43-м году жизни, сообщил портал 73online со ссылкой на его бывшую жену Оксану Романову.

«Денис действительно ушел из жизни. Это большое горе для семьи и для его дочери», – заявила она.

О том, что актер скончался, стало известно 16 апреля. Причину его смерти не уточнили.

Денис Верягин родился 8 марта 1983 года в Ульяновске. Его актерский путь начался в 2003 году — артиста приняли в труппу Ульяновского драмтеатра им. Гончарова.

Пять лет назад состоялся дебют Верягина на телеэкране. Актер сыграл одну из ролей в сериале «Пять минут тишины. Новые горизонты». Он также снялся в «Великолепной пятерке» и «Первом отделе».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умерла актриса московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» Нина Горшкова. О ее смерти сообщили в официальном Telegram-канале театра. По словам представителей, артистка ушла после продолжительной болезни на 91-м году жизни.

Нина Горшкова работала в «Ленкоме» с 1961 года — 64 сезона. Она выходила на сцену в легендарных постановках: от детских сказок до классики, от «Золотого ключика» до «Гамлета» в режиссуре Глеба Панфилова. Ее последней ролью стала Берта в «Поминальной молитве» — спектакле, где многое звучало как прощание.