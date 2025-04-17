Госсекретарь США Рубио прибыл на переговоры в Париж

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Он обсудит с европейцами украинское урегулирование и торговлю.

Фото, видео: www.globallookpress.com/US State Dept; 5-tv.ru

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Госсекретарь США Марко Рубио прибыл в Париж на переговоры с европейскими лидерами. Политики обсудят вопросы украинского урегулирования и торговлю.

Европу на переговорах представит Эммануэль Макрон, а также главы МИД Франции и Британии. К встрече присоединится и спецпосланник Трампа — Стивен Уиткофф. Как пишут СМИ, это будут первые переговоры между Белым домом и представителями европейской «Партии войны».

Судя по всему, сейчас американцы решили представить Старому свету позицию России по Украине. Ее ранее Владимир Путин донес спецпосланнику Уиткоффу. При этом в Москве диалог с Вашингтоном считают конструктивным.

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