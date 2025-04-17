Шлейф на десятки километров: на Камчатке проснулся вулкан Безымянный

Несколько раскаленных лавин обрушились на его склоны.

На Камчатке проснулся вулкан Безымянный. Несколько крупных раскаленных лавин обрушились на его склоны, а столб пепла достиг высоты четырех тысяч метров!

А скоро, по прогнозу специалистов, он поднимется еще выше. Объявлен оранжевый код опасности для авиации. Шлейф распространяется на десятки километров, ветер сносит его в северо-восточном направлении.

Ученые следили за вулканом с февраля — фиксировали, как нарастает активность. В итоге извержение вышло впечатляющим.