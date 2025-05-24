Танцевать, чтобы жить: как тело управляет судьбой

Танец не искусство, а шанс быть реализованным. Звезды на красной дорожке «Все, что после» эксклюзивно рассказали корреспонденту 5-tv.ru, как легально достичь успеха телом, зачем стали экранизировать танцы и, где копятся эмоции.

Люди начали танцевать еще в глубокой древности. Ритмичные движения изначально были потребностью выпустить страстный пар души, оголить свои чувства. Простыми словами, танец — это разговор. Став более цивилизованными и развитыми, мы, люди, решили поставить границы, отнеся пляс души к высокой культуре, понять которую сможет не каждый. Пришло время сломать стену между танцем и элитарностью. Говорить движениями должен каждый и понять контекст телесного слова тоже зовут всех.

«Иногда в советское время бессюжетный танец называли формотворчеством, и всегда он был в конфликте с сюжетным танцем, который дает нам понятные образы», — утверждает президент российского танцевального совета Станислав Попов.

Споры на тему «элитарности» танцевального искусства развенчивает Евгений Папунаишвили:

«Это себе так придумали люди, что танцы это что-то элитарное, а на самом деле танцевать может любой! У меня есть среди учеников политики, бизнесмены, руководители высоких инстанций. И им это нужно для того, чтобы почувствовать свое тело по-другому. Это помогает в работе и личной жизни. Через танец можно ощутить разные эмоции и состояния. Качество жизни станет совсем другим!»

Наверное, при таком подходе важно обозначить, что сцена, на которой рождаются, с божьей волей, произведения искусства — не место для раскрепощения. Ремесло и великое, все-таки нужно разделять. Артист всю жизнь учится, медленно взбирается по ступеням карьеры к гениальности, при этом теряя здоровье, силы, друзей. И если на его место встанет новичок, решивший «познать себя» — не просто несправедливо, а еще вредительно для самого общества. Мы все рождены творцом творцами, и с каким величием раскроется потенциал каждого — небесная воля. Но построение уважения к искусству — тоже большой шаг к культурному прозрению!

«Люди, которые работают со своим телом очень долго — обладатели совсем другой энергетики и ощущения мироздания. Когда танцуешь — не просто делаешь физические упражнения. Человек, который большую часть жизни в танцах — это целое производство энергии», — уверяет фигуристка Анастасия Гребенкина.

Танец может помочь пережить боль, проблемы не только через физическую причастность, но и через духовную. Гребенкина считает, что искусство, хоть и не каждый может воплотить, но по-своему понять его и зацепиться за нужные сердцу истины способен точно каждый!

Не мало случаев, когда человек, развит, как личность, но сильно замкнут в душе. Тяжелый груз, который ему пришлось пропустить через внутренний мир, вырастил толстые защиты и маски, с радостью надетые на себя личностью. Это подсознательное желание избежать прежней боли.

Но целостный образ таких людей обманчив. Вы увидите в человеке не натуру, а эго-маску его «Я». Танцы, музыка, кино и высокие жанры творчества помогают раздеть этот карнавал душ. Пора сорвать маски и показать, кто ты. Танцуй, все что чувствуешь и хочешь, без сомнений о том — рождаешь ли ты искусство или нет. Кинокартина «Все, что после» совсем без слов, но говорит о многом. И очень знаково, что к просмотру пригласили всех. Не вызов ли это, что пора заканчивать сомневаться и делить мир на черное и белое?

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