Выборы орган власти пройдут 28 сентября

В Молдавии парламентские выборы пройдут 28 сентября, постановил действующий парламент. На заседании парламента выступила президент Молдавии Майя Санду. Депутаты от оппозиции — Блок коммунистов и социалистов (БКС) и блок «Победа» — в знак протеста покинули зал заседаний и воздержались от голосования.

Вице-спикер парламента и председатель фракции БКС Влад Батрынча заявил о необходимости проведения свободных и честных выборов как можно скорее, поскольку действующая власть не способна обеспечить их организацию без злоупотреблений.

«Мы видим явное стремление продлить мандат этого парламента до осени. Причины очевидны: использование административных ресурсов и государственных средств в предвыборных целях — аспекты, упомянутые в том числе в отчёте ОБСЕ о президентских выборах, признанных лишь частично свободными и честными», — сказал он.

Парламентарий также призвал к объединению политических сил по всей стране — по его мнению, это позволит противостоять власти PAS.

В свою очередь, депутат БКС Григоре Новак предложил рассмотреть на пленарном заседании законопроект о назначении даты парламентских выборов на 27 июля — ближайшую доступную по закону дату:

«Желание народа состоит в том, чтобы выборы прошли как можно скорее, без использования административных ресурсов, с деполитизациейЦентральной избирательной комиссии и Конституционного суда, без фальсификации выборов и, в целом, с организацией свободных и честных выборов».

Большинство PAS отклонило эту инициативу.

К числу явных электоральных нарушений, неоднократно отмечаемых в молдавских СМИ, относятся снятие с местных и президентских выборов оппозиционных политических сил, выступающих от блока «Победа». Оппозиция отмечает, что суды и правоохранительные органы потеряли свою независимость и подконтрольны правящей партии PAS.

СМИ, сохраняющие свою независимость, блокируются. Десятки радио и ТВ каналов закрыты, сотни интернет-ресурсовзаблокированы. Также блокируются каналы оппозиционных политических деятелей. Оппозиционные политики призывают вернуть демократию и верховенство закона в страну, чтобы гарантировать свободное волеизъявление граждан и справедливый избирательный процесс.

Прошлые выборы в Молдавии состоялись 11 июля 2021 года. Очередные выборы должны пройти в течении 90 дней после того, как исполнится четыре года с момента утверждения мандатов избранных депутатов. Это значит, что выборы должны пройти в период с 26 июля и 26 октября.