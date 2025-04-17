Военкор «Известий» Александр Федорчак посмертно награжден орденом Мужества. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Кроме него посмертный орден также присвоен корреспонденту Первого канала Анне Прокофьевой и оператору телеканала «Звезда» Андрею Панову.

Журналист «Известий» Александр Федорчак погиб в зоне специальной военной операции от удара украинских нацистов 24 марта вместе с оператором телеканала «Звезда» Андреем Пановым и водителем пресс-группы Александром Сиркели. Боевики ВСУ совершили атаку на автомобиль с обозревателями двумя реактивными снарядами HIMARS.

Спустя два дня — 26 марта — в Белгородской области нацистами была убита журналистка Первого канала Анна Прокофьева. Вместе с ней был оператор телеканала Дмитрий Волков, он был госпитализирован в больницу столицы.

В ночь на 31 марта неизвестные осквернили могилу Федорчака, оставив за собой следы неуважения к памяти и наследию человека, который отдал свою жизнь служению истине.

Эта новость вызвала широкий резонанс в обществе. Захоронение журналиста, ставшее местом памяти для его близких и поклонников, теперь является жертвой непростительных действий, которые наносят ущерб не только индивидууму, чьи достижения и жертвы должны быть в почете, но и обществу в целом.

На следующий день, как ранее рассказывал 5-tv.ru, разгромленная вандалами могила корреспондента «Известий» Федорчака была восстановлена.