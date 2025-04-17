Целая папка соглашений: что обсудили Путин и эмир Катара

Россия и Катар будут развивать совместные проекты в нефтегазовой отрасли, сельском хозяйстве, производстве лекарств и IT-сфере. Об этом сегодня в Кремле договорились Владимир Путин и Тамим Бен Хамад Аль Тани. Эмир Катара прибыл в Москву с официальным визитом. Итогом переговоров должны стать новые соглашения. О стратегическом партнерстве двух стран — корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

В аэропорту Внуково-2 эмира Катара встречал почетный караул. Рядом с ним — вице-премьер РФ Денис Мантуров, всего месяц назад он был на переговорах в Дохе. Когда Aurus подъезжает к парадным воротам Кремлевского дворца, Тамима бен Хамад Аль Тани встречает Владимир Путин. На кадрах — их долгое дружеское рукопожатие. В Москве аль Тани может чувствовать себя как дома. Президент принимает его в зеленой гостиной, а зеленый — традиционный цвет ислама.

«Наши отношения укрепляются. Совсем недавно прошла межправкомиссия в Дохе, и она, мне кажется, была очень полезной. Катар является одним из наших приоритетных партнеров в целом и тем более на Ближнем Востоке. У нас очень давние хорошие традиции взаимных отношений. Общий объем товарооборота скромный, но тем не менее Катар является одним из ключевых партнеров нашей ведущей нефтегазовой компании — «Роснефти», — отметил Путин.

Это далеко не первые переговоры — последний раз Путин и аль Тани встречались в июле прошлого года на форуме ШОС в Астане. Тогда Катарский эмир и получил приглашение посетить Москву.

«Мы совсем недавно встречались с Мантуровым, моим другом. Есть проекты и предложения, которые мы хотим реализовать. Мы будем укреплять отношения, повышать уровень товарооборота», — подчеркнул эмир Катара.

Уже в марте, во время министерских встреч в Дохе, страны договорились выпускать нашу фармакологию в Катаре, там будет российское производство, а в перспективе — вместе строить суда и сотрудничать в сфере высоких технологий.

«Через Российский фонд прямых инвестиций инвестировано более или около миллиарда долларов в нашу экономику. И уверен, перспектив гораздо больше и интересных проектов у нас много», — считает российский лидер.

Пока лидер роста — сельское хозяйство, здесь всего за полгода наш экспорт вырос на 41%.

«Несмотря на свои скромные размеры, Катар — страна очень влиятельная, и не только на Ближнем Востоке, благодаря огромным запасам газа. Из Дохи СПГ поставляют в США, Европу, Азию, а катарский бизнес владеет акциями крупнейших транснациональных компаний», — отметил корреспондент.

Кроме того, с 2018 года объем взаимных инвестиций вырос в пять раз, и это только начало.

«Соглашение о расширении нашей инвестиционной платформы с Катаром на сумму около 2 миллиардов евро, по 1 миллиарду евро с каждой стороны, это позволит нам больше инвестировать, больше привлекать катарских инвестиционных денег в различные проекты в России. А мы уже вместе с Катаром проинвестировали более чем в 15 проектов», — уточнил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Все о перспективах нашего сотрудничества — на российско-катарском бизнес-форуме, что проходит в самом центре Москвы. Здесь министры и предприниматели обсуждают торговлю, логистику и инвестиции.

«Есть компетенции мирового уровня в области мирного атома, водородной энергетики, космических, информационных, цифровых технологий, технологий искусственного интеллекта, фармацевтики, и мы готовы работать по всем этим направлениям совместно», — заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Эта весна и зима уже показали хороший рост: за четыре месяца 2025 года товарооборот — 1,5 миллиарда долларов, инвестиции — миллиард. Но доллары — это пока.

Катар заинтересован в сотрудничестве с БРИКС, а Москва и Доха уже обсуждают возможность проводить расчеты в национальных валютах.