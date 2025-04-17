В России ограничили скорость прокатных электросамокатов

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Скорость всех прокатных электросамокатов в России ограничили до 20 км/ч

17 БЗ СКОРОСТЬ ЭЛЕКТРОСАМОКАТОВ 20 КМ/Ч

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин; 5-tv.ru

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Порог на 20% ниже максимально разрешенной по ПДД для этого вида транспорта.

У лихачей на электросамокатах теперь не получится разогнаться на тротуаре — предельную скорость на прокатных устройствах ограничили до 20 километров в час. Это почти на четверть меньше, чем прописано в ПДД.

Такое решение приняли крупные сервисы аренды, чтобы уменьшить число опасных ситуаций. Отвечать же за соблюдение правил будет специальный модуль. Он установлен в каждом самокате. Но вот на личный транспорт такие ограничения не распространяются.

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