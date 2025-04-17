Молдавского православного епископа не пустили в Израиль за Благодатным огнем

Епископа из Молдавии не пустили на самолет в Израиль, который он собирался посетить ради доставки на родину Благодатного огня. Как рассказал священнослужитель Маркел 5-tv.ru, ему даже не объяснили причину отказа.

«Ничего не объяснили. Просто изъяли паспорт на пограничном контроле. Провели обыски, очень тщательные обыски, очень длительные. В конечном итоге составили протокол, в котором черным по белому было написано: „Никаких претензий к пассажиру и никаких запрещенных предметов нет“. Но вернули паспорт только после того, как взлетел самолет. Специально было именно так устроено, чтобы это продлить до того момента, как взлетит самолет», — пожаловался епископ.

Он также упомянул, что вместе с ним вылететь из страны пытались двое сопровождающих, однако их ждало то же самое, что и его самого. К счастью, некоторым молдавским священнослужителям все же удалось выбраться заграницу, так что Благодатный огонь все-таки будет вовремя доставлен в страну.

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