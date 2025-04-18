К купальному сезону: в Сочи проверяют пляжи

Берега выравнивают, дно обследуют водолазы.

В Сочи проверяют пляжи к летнему сезону! После зимних штормов берега выравнивают, морское дно обследуют водолазы.

Каждому пляжу ищут арендаторов, чтобы было больше шезлонгов и зонтиков. Особое внимание уделяют наличию душевых кабин, спасательных вышек и кругов.

Еще одно обязательное условие — обозначение границ заплыва, а также отдельная зона для детей и тех, кто не умеет плавать.