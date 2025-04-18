К купальному сезону: в Сочи проверяют пляжи
В Сочи проверяют 180 пляжей
Фото, видео: © РИА Новости/Артур Лебедев; 5-tv.ru
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Берега выравнивают, дно обследуют водолазы.
В Сочи проверяют пляжи к летнему сезону! После зимних штормов берега выравнивают, морское дно обследуют водолазы.
Каждому пляжу ищут арендаторов, чтобы было больше шезлонгов и зонтиков. Особое внимание уделяют наличию душевых кабин, спасательных вышек и кругов.
Еще одно обязательное условие — обозначение границ заплыва, а также отдельная зона для детей и тех, кто не умеет плавать.
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