На Алтае зацвел маральник

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков; 5-tv.ru

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В регионе начинается туристический сезон.

Берега горных озер Алтая окрасились в ярко-розовые цвета. В регионе зацвел маральник.

Этот кустарник еще называют «русской сакурой». С приходом тепла распускаются миллионы бутонов. В этом году даже на неделю раньше обычного.

Посмотреть на розовые деревья каждую весну съезжаются тысячи туристов со всей страны.

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На Алтае зацвела «русская сакура»

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