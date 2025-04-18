На Алтае зацвела «русская сакура»
На Алтае зацвел маральник
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В регионе начинается туристический сезон.
Берега горных озер Алтая окрасились в ярко-розовые цвета. В регионе зацвел маральник.
Этот кустарник еще называют «русской сакурой». С приходом тепла распускаются миллионы бутонов. В этом году даже на неделю раньше обычного.
Посмотреть на розовые деревья каждую весну съезжаются тысячи туристов со всей страны.
80%
Нашли ошибку?