На Алтае зацвела «русская сакура»

В регионе начинается туристический сезон.

Берега горных озер Алтая окрасились в ярко-розовые цвета. В регионе зацвел маральник.

Этот кустарник еще называют «русской сакурой». С приходом тепла распускаются миллионы бутонов. В этом году даже на неделю раньше обычного.

Посмотреть на розовые деревья каждую весну съезжаются тысячи туристов со всей страны.