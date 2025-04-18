Пиар или искренние чувства? Правдивы ли слухи о тайной свадьбе Муцениеце и Дранги

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Полина Асташкина
Полина Асташкина 19 0

Агату Муцениеце подозревают в тайной свадьбе с Петром Дрангой

Пиар или искренние чувства: ходят слухи о тайной свадьбе Муцениеце и Дранги

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Сплетни о заключении брака пока никем не опровергнуты. Пара, что подозрительно, комментариев не дает.

Недавно в Сети появились разговоры о том, что актриса телесериала «Закрытая школа» Агата Муцениеце в тайне заключила брак с музыкантом Петром Дрангой. Помощница артистки Аниса Ашику в разговоре в Super.ru не стала опровергать или подтверждать слухи о замужестве, предложив задать вопросы тем, кто их распространяет.

«Мы никак не комментируем личную жизнь артистов», — добавила девушка.

Известно, что актриса пережила тяжелый развод с Павлом Прилучным, с которым они вместе играли в телесериале. В 2024 году фанаты впервые заговорили о том, что Муцениеце готова вновь налаживать свою личную жизнь. В ее избранники записали Петра Дрангу, но пара долго отказывалась комментировать свои отношения.

Лишь в декабре 2024 года на премьере фильма «Братья» (18+) они решили, что время пришло, и появились вместе на публике, нежно держась за руки. Аудитория тепло приняла новую пару, хотя до сих пор некоторые не уверены в искренности их чувств.

Даже продюсер Сергей Дворцов заявил, что был удивлен такому развитию событий, так как он до последнего думал о пиар-романе.

«Я слышал буквально на той неделе, что они об этом говорят, собирались расписаться, но без лишних глаз. Действительно, такие слухи ходят. Значит, уже поженились!», — заявил он.

Также продюсер добавил, что влюбленные, по его мнению, не захотели устраивать пышное торжество и собрали только самых близких друзей.

Сама Агата новость о своем замужестве никак не комментирует. Стоит упомянуть, что на данный момент актриса судится с своим экс-супругом за место жительства их общих наследников. Старший сын Тимофей переехал к отцу и не желает видеться с матерью.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как отреагировала актриса на решение сына жить у отца и оборвать все связи с матерью и сестрой.

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