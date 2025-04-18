Bloomberg: США представили союзникам проект мирного соглашения по Украине

США представили союзникам план мирного соглашения между Россией и Украиной, пишет Bloomberg.

Основные положения как раз и обсуждали в Париже. Среди них: ослабление санкций, сохранение контроля Москвы над освобожденными территориями и фактическая заморозка боевых действий. Кроме того, должно быть снято с повестки дня стремление Киева вступить в НАТО.

Также результатом этих французских переговоров стало вполне конкретное заявление Госсекретаря США Марко Рубио о том, что штаты не собираются бесконечно заниматься урегулированием украинского конфликта. И есть дела поважнее, чем поддержка киевского режима. Все интонации услышал корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

Сложность переговоров в Париже объясняется простотой российской позиции. Можно сколько угодно беседовать за закрытыми дверями и делать обтекаемые заявления, но затем выходит постоянный представитель России в ООН Василий Небензя и задает элементарный вопрос, на который так никто и не ответил публично: вот был мораторий на удары по энергетике, как бы «репетиция» основного прекращения огня. Мы соблюдаем, Киев нет. И как после этого быть?

«Сегодня мы задали вопрос западным сторонникам киевского режима, готовы ли они оказать давление на Украину и заставить (президента Украины Владимира — Прим. ред.) Зеленского соблюдать условия моратория на энергетические удары. Внятного ответа не последовало. Насколько мы близки к прекращению огня, для меня лично большой вопрос, потому что, как я уже сказал, у нас была попытка ограниченного прекращения огня по энергетической инфраструктуре, которая не была соблюдена украинской стороной. Поэтому в этих обстоятельствах говорить о прекращении огня на данном этапе просто нереалистично», — заявил Василий Небензя.

О чем договорились европейцы с американцами, понять решительно невозможно. Кажется, этого не поняли и сами участники переговоров. Французы, например, успехом называют сам факт того, что их пустили за стол переговоров.

«Это дипломатический успех для Франции, потому что это первый раз, что за один стол переговоров сели американцы, украинцы и европейцы», — сказал министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

А вот американцы улетали из Парижа в сильном раздражении. Госсекретарь Марко Рубио, стоя у трапа самолета, напомнил, что «это не наша война» и добавил, что если все миротворческие усилия США по-прежнему будут игнорироваться, то Вашингтон просты выйдет из переговорного процесса.

«Если это невозможно, если мы настолько далеки друг от друга, что этого не произойдет, тогда, я думаю, президент может сказать: С нас хватит. Мы сделаем все возможное на периферии и будем готовы помочь, когда вы будете готовы, но мы не собираемся продолжать это неделями и месяцами. Поэтому нам нужно очень быстро определить, и речь идет о нескольких днях, возможно ли это сделать в ближайшие несколько недель. Если да, то мы в деле. Если нет, то у нас есть и другие приоритеты, на которых стоит сосредоточиться», — заявил Марко Рубио.

Кому адресованы эти угрозы очевидно, той стороне, которая не соблюдает условия сделки. А это точно не Кремль.

«Мы считаем, что определенный прогресс можно уже констатировать. Это прогресс, связанный с тем мораторием временным, которого придерживалась Россия, — мораторий по не нанесению ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Российская Федерация придерживалась этого моратория, чего не скажешь об украинской стороне. Поэтому определенные наработки уже есть», — прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Киеве, похоже, поняли, что перегнули палку и рискуют остаться без поддержки Вашингтона. Поэтому сегодня утром Правительство Украины срочно опубликовало Меморандум о сделке с США по редкоземельным металлам. Но меморандум — это всего лишь декларация о намерениях. Ничтожный документ быстрого приготовления. Основные переговоры украинской стороны с Вашингтоном впереди, и им наверняка придется ответить на ряд неприятных вопросов.