В рубашке родилась: в Тюмени девушка выжила после падения с 20-го этажа

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В Тюмени госпитализировали девушку, выпавшую из окна жилой многоэтажки

В рубашке родилась: в Тюмени девушка выжила после падения с 20-го этажа

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Пострадавшую доставили в больницу на скорой помощи.

В Тюмени на улице 50 лет Октября случайно девушка выпала из окна 20-го этажа и чудом осталась жива. Об этом сообщило издание 72.RU со ссылкой на данные городской полиции.

По словам очевидцев, девушка упала на крышу припаркованного автомобиля. Скорая забрала пострадавшую в больницу — состояние пока не уточняется. Машина, на которую пришелся удар, до сих пор стоит на месте: крыша смята, на багажнике — следы крови.

В УМВД сообщили, что сигнал о происшествии поступил в 20:54. Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства падения — рассматриваются все возможные версии.

Выжить после падения с такой высоты — редкий случай. И, судя по всему, именно автомобиль стал тем самым «спасательным кругом», который дал девушке шанс.

Ранее 5-tv.ru писал, что в подмосковном Рошале 35-летняя женщина, состоящая на учете в психоневрологическом диспансере, в течение двух дней давала своим детям сильнодействующие препараты от шизофрении. По данным СМИ, мать не справлялась с шумным поведением малышей и решила «успокоить» их теми же нейролептиками, которые принимала сама по назначению врача.

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