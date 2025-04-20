И, казалось бы, при чем здесь Украина?

Выйти из переговоров Америке может оказаться даже выгоднее. Ну, воюют и воюют, где-то там в Восточной Европе. А оружие закупают где? В США. Так что это Киеву и его европейским спонсорам следует серьезно задуматься. При том, что оружие с Украины уже расползается по континенту, как и агентурные сети.

На этой неделе вскрылся «молдавский куст». Спецслужбы Украины стали чаще вербовать граждан этой страны для совершения диверсий на территории России. Взрывчатку изымают сотнями килограммов.

А кто поручится, что дальше ГУР и СБУ не будут вербовать для подобных терактов граждан Прибалтики? Или Польши, или Германии, где много русскоязычных. А кто поручится, что они не начнут совершать диверсии в своих странах? Расследование корреспондента «Известий» Алексея Целищева.

Спортсмены, рабочие, эко-защитники. Украинские спецслужбы вербуют террористов всех мастей. Географию вербовки постоянно расширяют.

ГУР добрался до Молдавии не без помощи партнеров. Главный враг для всего мира — англосаксы, самый главный враг. Крупный хаб боеприпасов, плацдарм агентов киевского режима. Официальный Кишинев только рад.

Самара. Террорист Сергей Окрушко уже не представляет угрозы. Он должен был устроить серию взрывов на одном из нефтеперерабатывающих заводов.

«В интернете я нашел работу в городе Самаре на нефтеперерабатывающем предприятии», — сказал обвиняемый Сергей Окрушко.

Хлопок серьезного ущерба не принес, исполнителя задержали сразу.

На допросе он сообщил о еще двух бомбах, которые должны сработать с разницей в несколько часов. Но их успели обезвредить. Так жертв было бы больше. Этому Окрушко научили киевские неонацисты в Кишиневе.

«Украина теперь граничит с Молдовой, и я уверен, что они пересекают границу безнаказанно. Все деловые контакты за последние 50 лет сейчас используются для сбора разведданных, поиска рычагов влияния, любых преимуществ», — сказал бывший агент ЦРУ Майкл Харрис.

Все это происходит по указке Запада. Набравшая необходимое для победы количество голосов только с помощью зарубежных диаспор Майя Санду пытается расплатиться за свое назначение и пытается накинуть на страну евроярмо. Нынешняя антироссийская повестка в Молдавии, словно украинское дежавю. Сообщение с Москвой разорвано. Закрываются независимые СМИ.

Все это Санду в интервью называет борьбой с коррупцией и дезинформацией. Все по заветам британца Оруэлла.

«Мы посчитали, что в определенных ситуациях некоторые СМИ должны быть запрещены, поскольку наносят ущерб демократии. Их цель состоит в том, чтобы ликвидировать демократию в Молдове. И если журналисты не хотят остаться без работы, они должны понимать, кто им платит», — прокомментировала президент Молдавии Майя Санду.

О тех, кто особенно хорошо платит, Майя Санду знает не понаслышке. Выпускница Гарварда долгое время сотрудничала с фондом Сороса. Тот самый, что выделял миллиарды долларов на цветные революции на постсоветском пространстве.

Среди получателей грантов был и Михаил Саакашвили, который и войну против Осетии развязал и сбежал после на ту же Украину, а когда вернулся на родину получил 12 лет тюрьмы за расхищение бюджета, превышение полномочий, избиения и убийства. За что будут отвечать нынешние власти Молдавии, вопрос времени.

«Это один политический, геополитический центр, который управляет политикой Майи Санду. Это европейский, это фонды Сороса*, и они пытаются создавать свою реальность, включая других разных стран вот этим проектом. И, к сожалению, вот эта политика опасна», — заявил депутат сейма Молдовы Николай Паскару.

Одним из первых зарубежных госвизитов Санду в 2021 году стала поездка к еще одному получателю грантов из фондов США и Британии, Зеленскому. Теперь она большой союзник и поклонник.

Вербовка молдаван поставлена практически на поток. Мариус Пруняну — один из агентов украинской разведки. Его задачей было доставить из Молдавии через всю Европу 4,5 килограмма взрывчатки.

«Приехал в Россию, сказали идти на Волгоград. Там закопать один клад, одно устройство. И в Саратове. Закопать», — рассказал задержанный Мариус Пруняну.

Для перевозки элементов СВУ террористы выбрали эту модель внедорожника. У него есть особенность. Под капотом предусмотрены места для двух аккумуляторов. Пластиды были замаскированы под одну из батарей. На одной стороне был установлен настоящий АКБ, от которого питался автомобиль, на другой — замаскированная бомба.

Автомобиль проехал через всю Европу, пересек несколько границ, и ни один европейский таможенник не задавал вопросов. Эта дорожка из Молдавии уже проторена.

Год назад, накануне Пасхи, тем же путем в Россию террористы ввезли иконы, начиненные взрывчаткой.

Двадцать семь готовых к применению самодельных взрывных устройств, семьдесят килограммов взрывчатки, девяносто один электродетонатор и снаряды к РПГ. Взрыватели, например, такие, которые есть только в арсенале европейских спецслужб

«Сторонник Запада, так называемый президент Молдовы Санду, до откровенно русофобской, антироссийской политики и геноцида своего собственного народа перешла в соучастии в убийстве российских граждан, а именно в предоставлении всех своих возможностей на своей территории, территории Молдавии своих граждан для вербовки СБУ, для совершения терактов на территории России», — рассказал ветеран спецподразделения антитеррора «Альфа», подполковник запаса Андрей Попов.

Выполнившим задания неонацистов власти Молдавии, обещают убежище. Это Гегам Гзырянц — организатор теракта в столичном жилом комплексе Алые Паруса. 3 февраля в результате взрыва погибли несколько человек, в том числе, бизнесмен Армен Саркисян. Гзырянцу, по нашим данным, удалось скрыться в Кишиневе, и на все официальные запросы МВД России, молдавским правоохранителям было приказано не отвечать. Несмотря на двусторонний договор об экстрадиции опасных преступников.

Евгения Курдоглу — еще один гражданин Молдавии и завербованный Украиной террорист, планировал взорвать в Крыму водонасосную станцию.

«Там находился черный таз. Я его скинул. Там был черный пакет, замотанный изолентой. Там был электрический щиток», — сказал задержанный Евгения Курдоглу.

За теракт ГУР Украины предлагал десятки тысяч долларов. При средней зарплате в Молдавии 80 евро в месяц. Власти во главе с Санду сделали страну беднейшей в Европе, но решать экономические проблемы не торопятся. Поддержка Зеленского, видимо, важнее. Сами граждане Молдавии не поддерживают. Последние опросы показывают, что больше половины населения страны за восстановление отношений с Россией и против вступления в НАТО.

В самой Молдавии сейчас происходят ровно те же процессы, что на Украине времен Майдана. Центральные власти начинают преследовать непокорных. Первой под удар попала Гагаузия, регион с компактным проживанием тюркской народности, но с православной верой. Избранного лидера автономии Евгению Гуцул уже почти месяц держат под домашним арестом, а на этой неделе регион урезали в полномочиях — лишили местный парламент права назначать прокурора. Теперь будут присылать из Кишинева, и очевидно — это только начало.

Показательно унижают православного епископа. Отца Маркела из Бельцев не выпустили в Иерусалим, куда он собирался лететь за благодатным огнем. Часами проверяли документы на таможне, пока рейсы не улетали.

Молдавия стремится в ЕС, где, как нам говорили, настоящая демократия и равноправие.

И что? Теперь и таких принимают в ЕС? Или теперь там такая демократия?

Показателен эпизод с отношением к 9 Мая. Брюссель открыто запретил ехать в Москву на День Победы и членам сообщества, и тем странам, которые только собираются влиться в союз. Сербии, например.

Для того, чтобы создать уважительный повод не ехать 9 мая в Москву, в этот день показательно соберутся в Киеве. На День Европы. Праздник такой. В честь того, что французский министр Робер Шуман объявил 9 Мая 50-го года свой план об объединении производств стали и угля Франции и ФРГ. А потом к ним присоединились другие страны, а потом объединили другие отрасли, и так возник Евросоюз.

Давайте взвесим, День Победы в самой страшной войне и день зачатия Евросоюза. Как это в принципе можно сравнивать и как это можно противопоставлять?

* — организация признана нежелательной в РФ