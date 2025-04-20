Четверо детей погибли в результате пожара в Челябинской области

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 23 0

Среди них девочка 12 лет, мальчик семи лет и два мальчика-близнеца пяти лет.

Четверо детей погибли в результате пожара в Челябинске

Фото: Telegram/МЧС Челябинской области/mchs_74

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В городе Юрюзань, расположенном в Челябинской области, произошел пожар, в результате которого погибли четверо детей. Об этом стало известно в воскресенье, 20 апреля, от главного управления МЧС по региону.

«В ночное время огнеборцы работали в городе Юрюзань, поселок Василовка. По прибытии подразделений горел частный дом, пламя также перекинулось на надворные постройки и кровлю соседнего дома», — написало ведомство в своем Telegram-канале.

Стало известно, что во время пожара в доме находились только дети: девочка 12 лет, мальчик семи лет и два мальчика-близнеца пяти лет.

Фото: Telegram/МЧС Челябинской области/mchs_74

Для ликвидации возгорания были задействованы 23 специалиста и шесть единиц техники. В результате удалось потушить огонь на территории площадью 160 квадратных метров.

В данный момент специалисты выясняют, что стало причиной пожара. С семьей погибших работают психологи из пожарно-спасательного гарнизона МЧС России.

Ранее 5-tv.ru сообщал о крупном природном пожаре, который ликвидировали в Самаре.

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