Теплоход «Альфа» столкнулся с воротами на реке Дон

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 18 0

Транспортная прокуратура начал проверку.

Теплоход «Альфа» столкнулся с воротами на реке Дон

Фото: Telegram/Южная транспортная прокуратура/prokutp

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Теплоход «Альфа» столкнулось с воротами на Кочетовском гидроузле на реке Дон в Ростовской области, что привело к блокировке судоходного пути. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по региону.

«В городе Семикаракорск на Кочетовском гидроузле теплоход „Альфа“ (флаг РФ), заходя в камеру гидроузла, совершил навал на нижние ворота носовой частью судна», — рассказали в ведомстве.

Фото: Telegram/Южная транспортная прокуратура/prokutp

Утечки нефтепродуктов не было. На месте инцидента работают десять специалистов и четыре единицы техники. На данный момент нет сведений о пострадавших. Ведется работа по оценке ущерба, нанесенного воротам и теплоходу.

Южная транспортная прокуратура (ЮТП) начала проверку по итогам инцидента. На опубликованных кадрах видно, что у судна сильно повреждена носовая часть.

«Волго-Донской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности судоходства, по итогам которой будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, какидут работы по устранению последствий разлива мазута в Черном море.

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