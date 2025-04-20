В Минобороны РФ заявили о срыве пасхального перемирия со стороны Киева

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 64 0

Минувшей ночью украинские силы предприняли попытку штурма позиций российских войск в ДНР.

В Минобороны РФ рассказали о нарушениях Киевом пасхального перемирия

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

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В ночь на 20 апреля украинские боевики попытались атаковать позиции российской армии, несмотря на объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие. Об этом сообщили в Минобороны России.

По информации ведомства, удары пришлись на районы Богатыря и Сухой Балки в ДНР. Все атаки удалось отразить. Кроме того, украинская сторона запустила 48 беспилотников, один из которых направили на территорию Крыма.

За ночь зафиксировано более 400 артиллерийских и минометных обстрелов, около 900 ударов с применением дронов и сбросов боеприпасов. Под обстрел попали и приграничные регионы России — Курская, Белгородская и Брянская области. Там зафиксировано 12 обстрелов, 33 удара беспилотников и семь сбросов боезарядов.

По данным Минобороны, в результате атак есть погибшие и пострадавшие среди мирного населения. Повреждены жилые здания и гражданская инфраструктура.

В то же время российские подразделения, по информации министерства, строго соблюдали режим прекращения огня с 18:00 19 апреля.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВС РФ до начала пасхального перемирия взяли под контроль Новомихайловку в ДНР.

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