Два участника полумарафона в Алма-Ате умерли во время забега
Одному из погибших было 84 года, другому — 21 год.
Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Двое участников полумарафона Almaty Half Marathon умерли во время забега. Трагическую новость сообщает официальный портал мероприятия.
«Организаторы действовали согласно регламенту: медслужбы, экстренные службы и полиция сработали оперативно и своевременно. Несмотря на принятые меры, спасти жизни участников не удалось», — отмечается в заявлении организаторов.
Бегунам предстояло преодолеть дистанцию в 21 100 метров. Ее не смогли пройти 84-летний Аккоян Рсалиев и 21-летний Нурбол Ахмади.
Пожилой спортсмен, несмотря на возраст, был постоянным участником забегов, в них он участвовал с 2021 года. Мужчина упал на первом километре и скончался до приезда скорой. 21-летний Нурбол Ахмади упал на 16-м километре. Он также ранее принимал участие в полумарафонах.
Точные причины смерти спортсменов установят врачи по итогам судебно-медицинской экспертизы.
Ранее 5-tv.ru писал о трагической судьбе абсолютной чемпионки Инги Артамоновой. Жизнь легендарной конькобежки оборвалась на 30-м году жизни.
80%
Нашли ошибку?