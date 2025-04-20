Два участника полумарафона в Алма-Ате умерли во время забега

Двое участников полумарафона Almaty Half Marathon умерли во время забега. Трагическую новость сообщает официальный портал мероприятия.

«Организаторы действовали согласно регламенту: медслужбы, экстренные службы и полиция сработали оперативно и своевременно. Несмотря на принятые меры, спасти жизни участников не удалось», — отмечается в заявлении организаторов.

Бегунам предстояло преодолеть дистанцию в 21 100 метров. Ее не смогли пройти 84-летний Аккоян Рсалиев и 21-летний Нурбол Ахмади.

Пожилой спортсмен, несмотря на возраст, был постоянным участником забегов, в них он участвовал с 2021 года. Мужчина упал на первом километре и скончался до приезда скорой. 21-летний Нурбол Ахмади упал на 16-м километре. Он также ранее принимал участие в полумарафонах.

Точные причины смерти спортсменов установят врачи по итогам судебно-медицинской экспертизы.

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