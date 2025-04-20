Два участника полумарафона в Алма-Ате умерли во время забега

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 27 0

Одному из погибших было 84 года, другому — 21 год.

Два участника полумарафона в Алма-Ате умерли во время забега

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Двое участников полумарафона Almaty Half Marathon умерли во время забега. Трагическую новость сообщает официальный портал мероприятия.

«Организаторы действовали согласно регламенту: медслужбы, экстренные службы и полиция сработали оперативно и своевременно. Несмотря на принятые меры, спасти жизни участников не удалось», — отмечается в заявлении организаторов.

Бегунам предстояло преодолеть дистанцию в 21 100 метров. Ее не смогли пройти 84-летний Аккоян Рсалиев и 21-летний Нурбол Ахмади.

Пожилой спортсмен, несмотря на возраст, был постоянным участником забегов, в них он участвовал с 2021 года. Мужчина упал на первом километре и скончался до приезда скорой. 21-летний Нурбол Ахмади упал на 16-м километре. Он также ранее принимал участие в полумарафонах.

Точные причины смерти спортсменов установят врачи по итогам судебно-медицинской экспертизы.

Ранее 5-tv.ru писал о трагической судьбе абсолютной чемпионки Инги Артамоновой. Жизнь легендарной конькобежки оборвалась на 30-м году жизни.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
81.14
-0.88 92.22
-1.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

18:22
Сергей Кристовский из Uma2rman стал отцом в седьмой раз
18:00
Два участника полумарафона в Алма-Ате умерли во время забега
17:37
Полуголый Павел Дуров поздравил подписчиков с Пасхой
17:15
Названа причина возгорания в ресторане в центре Москвы
16:53
Умерла актриса Елизавета Зима
16:31
Ресторан горит в центре Москвы

Сейчас читают

Умер директор группы «На-На» Виталий Фроликов
Опасная молекула: психостимулятор под видом средства для похудения
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 апреля для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

💎Ваши кармические задачи в 2025 году по месяцу рождения
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
❤️Любовный гороскоп на май 2025 для всех знаков зодиака
Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года