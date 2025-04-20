«Это абсурд»: Волочкову возмутило предложение привлекать к балетным постановкам полных девушек

По мнению артистки, постановки должны быть, прежде всего, эстетичными.

Будущее балета — не за танцовщицами plus size, вопреки инициативам нового художественного руководителя Королевской балетной школы Великобритании Иэна Маккая. Об этом заявила заслуженная артистка России, прима-балерина Большого театра Анастасия Волочкова в беседе с «Абзацем».

«Это абсурд, конечно. В мое время такое безумие невозможно было даже представить, потому что все были худые и стройные и руководители балета следили за тем, в какой форме балерина выходит на сцену. Сейчас в моде красивые тела на сцене, высокого роста балерины. Демонстрировать то, что не является красивым, — бред», — поделилась мнением звезда.

Более того, Волочкова категорически не согласилась с предположением Маккая о том, что зрители желают видеть на сцене тех, с кем можно ассоциировать себя. Она не видит необходимости в том, чтобы привлекать все типажи к участию в постановках.

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