Мужчина с огнеметом поджег жилую высотку в Сеуле
Есть погибшие и пострадавшие.
Фото: www.globallookpress.com/Lee Sang-Ho
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Мужчина с огнеметом поджег жилую высотку в Сеуле. Об этом сообщает Yonhap.
По информации издания, несколько людей пострадали, а также три человека погибли в результате инцидента — они выпали из окон.
Полиция занимается розыском подозреваемого в поджоге. Предположительно, преступник применил огнемет, уточняют южнокорейские СМИ.
Информация о жертвах и обстоятельствах случившегося уточняется.
80%
Нашли ошибку?