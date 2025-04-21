Главы МЧС и Минприроды провели совещание по ситуации с пожарами в Забайкалье

В Читу приехали Александр Козлов, министр природных ресурсов и экологии России, и Александр Куренков, глава МЧС. Они провели оперативное совещание, чтобы обсудить ситуацию в регионе, которая сложилась из-за природных и лесных пожаров.

«С 7 апреля в Забайкалье введен региональный режим ЧС, но с учетом складывающейся ситуации, краевые власти направили обращение о введении чрезвычайной ситуации в лесах Федерального характера», — прокомментировал министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

На данный момент в регионе зарегистрировано 50 очагов возгорания в лесных массивах на общей площади около 168000 гектаров. Из них четыре пожара локализованы на площади 1100 гектаров, а 15 очагов полностью потушены на территории 3500 гектаров.

Наиболее подвержены возгоранию Тунгокоченский, Чернышевский, Читинский и Карымский районы. Для борьбы с огнем привлечено более 2200 специалистов.

По информации от МЧС, благодаря усилиям специалистов удалось устранить 26 опасностей для населенных пунктов и более 25 угроз для фермерских хозяйств. В настоящее время в радиусе пяти километров от населенных пунктов действуют семь лесных пожаров, которые охватили территорию площадью 8075 гектаров. Очаги пожаров наиболее близки к населенным пунктам Большая Тура и Бори. Населенным пунктам ничего не угрожает.

Для защиты населенных пунктов на месте сосредоточены силы и средства пожарно-спасательных подразделений в количестве более 170 человек и 27 единиц техники. Вблизи населенных пунктов развернуты 225 мобильных противопожарных постов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на развитие лесного хозяйства в 2024 году было выделено 64 млрд рублей.