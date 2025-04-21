Без права на защиту: в Херсоне сотрудники ТЦК схватили мужчину на глазах у семьи

Эфирная новость 47 0

Новые случаи зверств сотрудников ТЦК зафиксированы в Херсоне и Ивано-Франковске

Фото, видео: © РИА Новости/ Стрингер; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Ивано-Франковской области мобилизационную облаву устроили в Пасху у дверей церкви.

Жители Украины публикуют в соцсетях новые ролики о жестокости сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК).

В Херсоне «людоловы», так их называют в народе, скрутили и повалили на землю мужчину, который недавно перенес операцию. Все происходило на глазах у его жены и маленького сына. Пока отца насильно мобилизовали, ребенок кричал от страха. Мужчину затолкали в машину, жену оттолкнули в сторону. На вопросы, где искать мужа, ответа она так и не получила.

Также появились кадры из Ивано-Франковской области. Сотрудники ТЦК устроили облаву у храма, где проходила Пасхальная служба. Люди пришли освятить куличи, но, судя по всему, не успели. Под звон колоколов им пришлось бежать, лишь бы не попасть на передовую.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
81.14
-0.88 92.22
-1.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

17:44
Путин в Национальном центре «Россия» наградил победителя премии «Служение»
17:42
Роккоко уже неликвид? Почему квартиру Волочковой никто не хочет покупать
17:25
Семейная трагедия длиною в семь лет: суд вынес посмертный приговор Михаилу Хачатуряну
17:10
Скандал с авиакомпанией: сотни туристов не могли улететь в Египет из-за задержек рейсов
16:55
Россия и Казахстан обсудили сохранение исторической памяти
16:45
Путин подписал закон об уголовной ответственности за дискредитацию ВС РФ

Сейчас читают

«Аналитека» NYT: Россияне разочарованы отсутствием результатов по Украине
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Сыгравший Буратино актер раскрыл сумму гонорара за легендарную роль
Грядет новый папа: как в Ватикане будут избирать понтифика

Интересные материалы

💎Ваши кармические задачи в 2025 году по месяцу рождения
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
❤️Любовный гороскоп на май 2025 для всех знаков зодиака
Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года