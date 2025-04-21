Путин в Национальном центре «Россия» наградил победителя премии «Служение»
В этом году появилась новая номинация «Мужество и героизм — на благо служения Родине».
Фото, видео: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru
Президент России Владимир Путин сегодня вручил премию «Служение» — ее присуждают представителям муниципальных органов власти. И, как подчеркнул в своем обращении президент, это именно те люди, к которым жители регионов в первую очередь обращаются за помощью.
Поэтому работа в этом направлении — не только огромная ответственность, но и настоящее призвание. В этом году на конкурс поступило свыше 40 тысяч заявок со всей страны. Каждый проект — это руководство к действию, которое способны менять и развивать города. И в лидерах по числе предложений оказалась Донецкая народная республика (ДНР).
«Сегодня мы вновь, к сожалению, вновь вынуждены противостоять тем, кто пытается посягнуть на безопасность нашей Родины и вновь убеждаемся, что отвага, сила духа, сплоченность наших людей способны преодолевать любые угрозы. А примеров стойкости, верности долгу, искренней любви к Отечеству, которое мы видим в наши дни, доказывают связь времен.
В регионах Донбасса и Новороссии, в приграничье, работники муниципалитетов в очень непростых условиях порой с риском для жизни выполнят свой профессиональный, а по-большому счету — просто человеческий долг. Помогают людям, поддерживают спасают их. Это достойно самого искреннего уважения и благодарности. И, конечно, совершенно справедливо своевременно, что в этом году в премии появилось новая номинация — мужество и героизм на благо служения России, служения Родине», — объявил лидер государства.
Как подчеркнул президент, важно привлекать к работе в муниципалитетах — ветеранов СВО. По словам главы государства, они уже делом доказали, что готовы решать самые сложные задачи. И превыше всего ставят интересы Отечества. А это — гарантия сплоченности и единства жителей страны.
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