Экс-замгубернатору Ростовской области Кушнареву продлили арест

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Стефания Чашина
Стефания Чашина 30 0

Суд продлил арест экс-замгубернатора Ростовской области Кушнарева

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Пивоваров; 5-tv.ru

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Его задержали в ноябре 2024 года во время получения части взятки.

Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону оставил под арестом бывшего замгубернатора Ростовской области Виталия Кушнарева. Информацию из зала судебного заседания передает корреспондент 5-tv.ru.

Прокурор ходатайствовал продлить срок ареста на весь период следствия, однако представители защиты обвиняемого просили о смягчении меры пресечения вплоть до домашнего ареста.

Известно, что Виталий Кушнарев вступил в должность заместителя губернатора и министра транспорта региона летом прошлого года. Прежде он являлся депутатом Государственной думы.

Кушнарева задержали в ноябре 2024 года во время получения части взятки в размере 27 миллионов рублей. Полная сумма взятки должна была составить 95 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что суд вынес посмертный приговор Михаилу Хачатуряну. Почти семь лет спустя после трагедии дело все еще не получило окончательного разрешения. Общественное мнение по-прежнему расколото: кто-то видит в сестрах Хачатурян жертв насилия, а кто-то — хладнокровных убийц.

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