Сестры Хачатурян отреагировали на приговор отцу

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 24 0

Адвокат сестер Хачатурян Паршин: все довольны решением суда

Сестры Хачатурян отреагировали на приговор отцу

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Точка в резонансном деле еще не поставлена.

Сестрам Хачатурян рассказали о решении суда признать их отца виновным в насилии посмертно. Об их реакции в беседе с Lenta.ru рассказал адвокат девушек Алексей Паршин.

«Они очень довольны, и мы довольны. Все довольны, кроме стороны Михаила Хачатуряна», — подчеркнул юрист.

По словам Паршина, в данный момент ожидается окончательное решение суда о том, что сестры прибегли к действиям необходимой самообороны, чтобы уголовное преследование прекратилось.

«Теперь уже очевидно, что Хачатурян совершал преступления — это факт, установленный судом», — заявил правозащитник.

До этого Бутырский районный суд Москвы посмертно признал Михаила Хачатуряна виновным в насилии над дочерьми. Хачатуряна осудили за насильственные действия сексуального характера, избиения и изготовление порнографии с последующим ее распространением в сети.

Отца сестры Хачатурян убили 27 июля 2018 года. Как отмечало следствие, девушки закололи родителя в квартире, поскольку тот долгое время издевался над ними.

Ранее, писал 5-tv.ru, суд вынес посмертный приговор Михаилу Хачатуряну.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
80.76
-0.38 93.67
1.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

1:32
Опасные симптомы после укуса клеща могут проявиться спустя месяц
1:12
Тейлор Свифт может достаться главная роль в ремейке фильма «Телохранитель»
0:52
Сестры Хачатурян отреагировали на приговор отцу
0:32
«Месяц в жутких муках»: Цискаридзе от смертельной болезни излечил священник
0:12
«Настанет конец»: Айза-Лилуна Ай описала будущее после смерти Папы Римского
23:52
Акцию «Чтения Победы» к 80-летнему юбилею окончания Великой Отечественной войны провели в Минске

Сейчас читают

«Аналитека» NYT: Россияне разочарованы отсутствием результатов по Украине
«Магия в каждом шаге»: Виктория Исакова о роли лисы Алисы в сказке «Буратино»
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Грядет новый папа: как в Ватикане будут избирать понтифика

Интересные материалы

💎Ваши кармические задачи в 2025 году по месяцу рождения
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
❤️Любовный гороскоп на май 2025 для всех знаков зодиака
Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года