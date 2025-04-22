Сестры Хачатурян отреагировали на приговор отцу

Адвокат сестер Хачатурян Паршин: все довольны решением суда
Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов
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Точка в резонансном деле еще не поставлена.
Сестрам Хачатурян рассказали о решении суда признать их отца виновным в насилии посмертно. Об их реакции в беседе с Lenta.ru рассказал адвокат девушек Алексей Паршин.
«Они очень довольны, и мы довольны. Все довольны, кроме стороны Михаила Хачатуряна», — подчеркнул юрист.
По словам Паршина, в данный момент ожидается окончательное решение суда о том, что сестры прибегли к действиям необходимой самообороны, чтобы уголовное преследование прекратилось.
«Теперь уже очевидно, что Хачатурян совершал преступления — это факт, установленный судом», — заявил правозащитник.
До этого Бутырский районный суд Москвы посмертно признал Михаила Хачатуряна виновным в насилии над дочерьми. Хачатуряна осудили за насильственные действия сексуального характера, избиения и изготовление порнографии с последующим ее распространением в сети.
Отца сестры Хачатурян убили 27 июля 2018 года. Как отмечало следствие, девушки закололи родителя в квартире, поскольку тот долгое время издевался над ними.
Ранее, писал 5-tv.ru, суд вынес посмертный приговор Михаилу Хачатуряну.
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