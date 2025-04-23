Минометный огонь по боевикам ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Опубликовано видео, как минометчики ударили по боевикам ВСУ
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Военнослужащие ударили по позициям неприятеля на правом берегу Днепра.
Расчет 120-мм миномета группировки войск «Днепр» выявил движение неприятеля на правом берегу Днепра. Военнослужащие ударили по позициям ВСУ. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
Все выявленные цели были уничтожены.
«Дежурим мы круглые сутки практически всегда у минометов своих. У нас задача, как только поступила команда, 30 секунд и мина пошла», — пояснил командир батареи с позывным «Татарин».
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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