Скульптор скончался на 92-м году жизни.

Не стало российского художника грузинского происхождения, которого знали во всем мире. На 92-м году жизни скончался Зураб Церетели. Эту фамилию, наверное, назвали бы все, если спросить о скульпторе-классике, жившем в наше время. И это, наверное, идеальный путь для человека искусства, когда ты начинаешь творить еще в детстве, потом — мастерская, ученики, своя школа. И вот ты президент Российской академии художеств, а твои работы на всех континентах планеты — от Евразии до Латинской Америки. Подробнее о гении рассказывает корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

Зураб Церители — редкий пример художника, который получил все (ну или почти все) при жизни, причем довольно рано. Признание (пусть и не всеобщее), успех, титулы, награды, художественную академию. И при этом продолжал работать.

«Профессиональная потребность — работать, создавать. Не могу успокоиться», — говорил когда-то мастер.

В его мастерской — сотни картин и скульптур. Теперь это все — его наследие. Пять тысяч работ. Если поделить на годы жизни, получается в среднем 55 работ в год. То есть четыре с половиной в месяц, следовательно, каждую неделю по шедевру на протяжении всей жизни. Потрясающая трудоспособность

Он был не просто плодовитым. Скульптор поп-звезда. Редкий тип художника, которого знают не только искусствоведы.

«Я думаю, что не было человека во всем мире, который бы не знал, кто такой Церетели», — отмечает Анатолий Любавин, художник.

«Его узнавали, его любили. Может, кто-то не очень любил, но все понимали значение этого человека, просто его существование, его присутствие в нашей… не только в художестве, но и в нашей общей жизни», — уточняет искусствовед Андрей Золотов.

Присутствие Церетели в нашей жизни не заметить невозможно. Он жил и творил с размахом. Его имя давно стало нарицательным: «наш церетели» — так давно говорят про любого скульптора, замыслившего что-то гигантское.

Самая большая и самая спорная работа Зураба Церетели — 98-метровый памятник сначала Колумбу, потом Петру. О необходимости убрать его отсюда говорил даже и. о. мэра Москвы Ресин в 2010-м году. Но все эти разговоры велись при жизни художника, а теперь все. Отныне сами эти споры — тоже часть истории. Любопытная деталь, о которой будут рассказывать экскурсоводы будущего.

И таких спорных работ у Церетели — множество. Капля скорби в память о трагедии 11-го сентября — изначально предназначалась в дар правительству города Джерси-Сити, но предложение было отклонено и композицию разместили в Бейонне. Французы отказались от памятника Де Голлю — очень уж он получился похож на комика Луи Де Фюнеса.

Многие работы Зураба Церители получили неофициальные, народные названия. Например, памятник российско-грузинской дружбе на Тишинской площади москвичи называют «Шашлык» или «Шампур».

Сам Церетели реагировал на критику спокойно.

«Когда критикуют — это реклама. Реклама! Так что тебе везет!» — говорил скульптор.

Возможно именно эта его напористость и уверенность в себе и сделала Зураба Церетели тем, кем он стал. Оценивать его наследие не нам — его современникам, а нашим потомкам.