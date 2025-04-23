«Десять человек в масках»: очевидец о перестрелке с полицейскими в Дербенте

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 52 0

Полицейская погоня в Дагестане закончилась стрельбой и гибелью злоумышленника

Фото, видео: © РИА Новости/Виктор Антонюк; 5-tv.ru

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Шум во дворе сначала напоминал звук фейерверков.

Полицейская погоня в Дербенте закончилась в одном из дворов города. Очевидец событий Расим Рамазанов рассказал 5-tv.ru о произошедшем.

По словам мужчины, машина злоумышленника на полной скорости въехала во двор жилого дома. В это время у здания на улице играли дети и было достаточно много прохожих.

«Начался шум. Думал, что фейерверки. Крики, дети бегали. Суета. Смотрю — перестрелка», — сказал свидетель.

Рамазанов вспомнил, что после окончания стрельбы во дворе было не меньше десяти человек, вероятно, сотрудников полиции.

«Человек десять в масках. Кого-то застрелили. Где-то часов в 19-20 вечера было. Полный двор, женщины, дети», — отметил очевидец.

После первых выстрелов последовали новые, однако, по словам собеседника, случилось это не сразу.

«Раз 15 стреляли они. И через два часа они начали стрелять. Не знаю, что это уже было», — пояснил он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на паркинге торгового центра в Махачкале произошла перестрелка.

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