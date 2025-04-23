Трамп намерен снизить торговые пошлины против Китая

США намерены снизить пошлины против Китая. Президент страны Дональд Трамп заявил, что тарифы в размере 145%, которые действуют сейчас, слишком велики. Он анонсировал снижение, но подчеркнул, что ставки не будут нулевыми.

«И подумайте, мы теряем почти два триллиона долларов на торговле. Но эти дни ушли в прошлое. Мы больше так не поступим. Мы не позволим этому случиться. Нас обдирают почти все страны в мире, просто обдирают направо и налево», — возмутился Дональд Трамп.

Президент США предупредил, что Вашингтон в одностороннем порядке установят условия торговли с теми странами, которые откажутся от сделки. С 5 апреля США ввели десятипроцентные пошлины на продукцию из 185 стран, а позже и индивидуальные тарифы для отдельных государств.