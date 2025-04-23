Опасная пора: чем весна грозит кошкам и как им избежать проблем

С приходом тепла активизируются заболевания, связанные с атаками очнувшихся от зимней спячки паразитов, клещей и комаров.

Весна — непростой период не только для людей, но и для кошек. Опасности угрожают даже тем домашним животным, которые оказываются на дачах. О том, какие угрозы подстерегают братьев наших меньших и как их избежать рассказал ветеринар Александр Васильев в беседе с корреспондентом URA.RU.

Чем болеют кошки весной

В весеннее время года кошки особенно подвержены различным заболеваниям. Так, например, самые распространенные из них — гиповитаминоз, конъюнктивит, хейлетиоз, экзема, мочекаменная болезнь.

По словам Александра Васильева, нехватка витаминов появляется при несбалансированном питании и при кормлении только домашними продуктами. Риск заболеть конъюнктивитом связан с активным цветением растений в это время.

Весной также увеличивается риск заболевания экземой у длинношерстных котов с повышенной возбудимостью. Помимо этого, ветеринар отметил, что самой распространенной весенней болезнью у котов становится мочекаменная болезнь. Ее необходимо вовремя заметить и начать правильно лечить.

Он также подчеркнул, что весной особую опасность для животных несут клещи и комары. Через слюну этих насекомых передается ряд заболеваний, которые могут привести к гибели кошек.

Какую опасность несут укусы клещей и комаров для кошек

Паразитирующие насекомые — главные враги котов в весеннюю пору. Клещи опасны, так как переносят различные инфекции, которые могут привести к серьезным заболеваниям и даже летальному исходу.

«Владельцы животных иногда считают, что укусов клещей стоит бояться летом. Но клещи просыпаются весной, а иногда ранней весной, если температура воздуха высокая», — рассказал эксперт.

По его словам, в основном пик заболеваемости приходится на конец апреля-начало мая.

Среди самых опасных заболеваний для животных, которые переносятся клещами:

Боррелиоз, который поражает нервную систему и суставы;

Гемобартонеллез. При попадании этой инфекции в организм поражается кроветворная система, которое протекает бессимптомно и вызывает сильную анемию;

Пироплазмоз. Возбудители заболевания разрушают эритроциты, что приводит к сильной анемии.

Слюна комаров может вызвать аллергические реакции, а также заразить организм следующими заболеваниями:

Дирофиляриоз. Заболевание вызывают мелкие гельминты, которые поражают кровеносную систему и сердце;

Лейшманиоз. Паразитарная инфекция негативно влияет на работу печени и почек животного.

Симптомы и профилактика пироплазмоза у кошек

Пироплазмоз — одно из самых частых заболеваний, которыми кошки страдают весной. Специалист рассказал, что основными симптомами заболевания являются лихорадка, вялость, отсутствие аппетита. Происходит изменение цвета мочи, которая становится красного, бурого или черного цвета.

Такие признаки свидетельствуют о расстройстве мочевыделительной системы.

Помимо этого, повышается температура тела кошки, слизистые меняют цвет, что особенно выделяется на фоне окраса шерсти — они бледнеют или желтеют. Первые признаки заболевания проявляются примерно на 4-7 день после заражения.

Главной мерой предосторожности, чтобы не допустить развитие пироплазмоза, является исключение самовыгула кошек. Также нужно обрабатывать питомцев средствами против клещей перед выходом из дома. Это могут быть спреи, капли или ошейники. Для профилактики пироплазмоза также созданы вакцины.

Симптомы и профилактика боррелиоза у кошек

Еще одним весенним заболеванием котов является боррелиоз, который также возникает после укусов клещей. Главная опасность этой болезни — ее бессимптомность. Узнать о том, что животное чем-то страдает, можно лишь тогда, когда оно начинает хромать.

Среди косвенных признаков можно отметить такие, как, например: частое мочеиспускание, вздутие живота, сильная усталость (даже при отсутствии физической активности), проблемы с дыханием, отечность суставов, рвота и диарея, увеличение лимфатических узлов, снижение аппетита, хромота, повышение температуры.

Основой профилактики является ежедневный осмотр котов после прогулок на предмет наличия паразитов. Также важно использовать противопаразитарные средства: ошейники, спреи и капли.

Симптомы и профилактика гемобартонеллеза у кошек

Это заболевание передается через слюну клещей и поражает красные кровяные тельца в крови, отвечающие за перенос кислорода в организме. Также эту болезнь называют инфекционной анемией кошек.

Среди признаков, которые указывают на заболевание: бледные или иногда желтушные слизистые оболочки, вялость, быстрая утомляемость, снижение аппетита, потеря веса, лихорадка.

Инкубационный период длится от 2 до 21 дня, поэтому первые симптомы болезни проявляются не сразу.

Чтобы не допустить заболевания питомца, рекомендуется исключить все контакты с уличными животными. Также специалисты рекомендуют обрабатывать питомцев средствами от паразитов и не забывать о вакцинациях.

Симптомы и профилактика дирофиляриоза у кошек

Заражение кошек дирофиляриозом происходит через укусы комаров. С их укусом в кровь жертвы попадают личинки гельминтов. Они проникают в подкожные ткани и начинают свой путь к сердцу или легким.

Самые распространенные симптомы сердечного червя у кошек похожи на симптомы кошачьей астмы и других хронических респираторных заболеваний. Они могут включать кашель, учащенное и затрудненное дыхание. Также могут быть неявные признаки: легкая вялость, периодическая рвота, потеря веса и снижение аппетита.

Чтобы предотвратить заболевание у питомца, необходимо использовать репелленты для отпугивания внешних паразитов во время нахождения питомца на улице. Также кота нужно каждый месяц обрабатывать комбинированными противопаразитарными средствами, которые воздействуют в том числе на личинок паразита.

Симптомы и профилактика лейшманиоза у кошек

Болезнь передается через укусы комаров.

Заболевание может привести к поражению кожи и снижению зрения. Некоторые симптомы лейшманиоза у кошек: струпья и язвы на коже, слабость, узелковый дерматит на голове, ушах, веках или лапах, шелушащийся дерматит, конъюнктивит, анемия, потеря аппетита и потеря веса.

Чтобы избежать заражения, специалисты советуют использовать репелленты для отпугивания внешних паразитов во время нахождения питомца на улице. Также необходимо каждый месяц обрабатывать кошку комбинированными противопаразитарными средствами, которые воздействуют в том числе на личинок паразита.

Как избежать заражения заболеваниями от укусов комаров

«При первых признаках нужно обратиться в ветклинику. Затягивать лечение животных при таких заболевания крайне опасно», — сообщил ветеринар.

Чтобы свести к минимуму риск заражения, стоит придерживаться мер профилактики. Важно держать животное в помещении, не выпускать на улицу. Это позволит уберечь его от клещей, блох и иных насекомых. Также не стоит пренебрегать уходом за кожными покровами, эпителием.

Данные меры предосторожности позволят вовремя обнаружить паразитов и принять меры для борьбы с заболеваниями, которые они разносят.

Также следует применять спреи и ошейники, которые отпугивают различных насекомых. Хозяевам важно, приходя домой, проверять свою одежду и обувь на наличие клещей.

Как найти клеща у кошки

Для начала нужно тщательно осмотреть животное. Обычно паразиты выбирают места с мягкой кожей: шею, холку, уши, живот, пах. Чтобы осмотр был более эффективным, можно прочесать кошку против шерсти, чтобы рассмотреть кожу. Также важно осмотреть все комки шерсти. Если клещ обнаружен, не нужно самостоятельно удалять его. Следует оперативно доставить животное к ветеринару.

Чем может отравиться кошка весной

В теплое время года у животных обостряются гастроэнтериты. По словам ветеринара, кошки, которых выгуливают на улице или отвозят на дачи, начинают подбирать еду, которая всю зиму скрывалась под снегом. В итоге у животного появляются симптомы отравления. Эксперт не советует заниматься самолечением и сразу показать животное ветеринару.

Как защитить кошку от падения из окна

Еще одна опасность, поджидающая котов и их хозяев весной — это открытые нараспашку окна. Не единичны случаи выпадения питомцев из квартир.

Такие падения часто сопровождаются серьезными травмами, включая переломы конечностей. Ветеринар рекомендует устанавливать на окна специальные защитные конструкции, чтобы избежать падения домашних животных.

По мнению эксперта, стандартные антимоскитные сетки не обеспечивают необходимого уровня безопасности. Они не рассчитаны на вес кошки и могут быть легко выдавлены наружу. В качестве альтернативы специалист советует использовать «антикошачьи» сетки. Эти изделия из прочного пластика или металла, которые могут монтироваться как стационарным способом, так и в виде съемных решеток.

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